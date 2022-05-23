Самсонова не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»
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23-летняя россиянка в стартовом матче турнира уступила представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 55 минут.
Самсонова допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и ни разу не подала навылет. Ковинич реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, допустила две двойные ошибки и сделала один эйс.
В следующем раунде Ковинич встретится с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Кристина Кучова (Словакия).
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Гасанова не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос».