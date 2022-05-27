Грачёва уступила бельгийке Мертенс и выбыла с «Ролан Гаррос»

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Россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.
Грачёва уступила бельгийке Мертенс и выбыла с «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

21-летняя теннисистка из России в матче третьего круга проиграла в двух сетах бельгийке Элисе Мертенс (31-й номер посева) со счётом 2:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Следующей соперницей Мертенс станет американка Кори Гауфф (18-й номер посева).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

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