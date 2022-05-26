Рублёв обыграл Дельбониса в четырёх сетах и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

24-летний российский теннисист в матче второго круга переиграл аргентинца Федерико Дельбониса в четырёх сетах со счётом 6:3. 3:6, 6:2, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Аргентинец сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.