Рублёв обыграл Дельбониса в четырёх сетах и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

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Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Рублёв обыграл Дельбониса в четырёх сетах и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • AP
  • © Clive Brunskill

24-летний российский теннисист в матче второго круга переиграл аргентинца Федерико Дельбониса в четырёх сетах со счётом 6:3. 3:6, 6:2, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Аргентинец сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

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