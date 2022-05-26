Медведев обыграл Джере и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

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Россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Медведев обыграл Джере и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
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  • © Adam Pretty

26-летний российский теннисист в матче второго круга переиграл Ласло Джере из Сербии в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

Следующим соперником Медведева, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), станет победитель противостояния Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43 млн.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

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