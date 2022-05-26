Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

25-летняя теннисистка из Казани переиграла сербку Александру Крунич в матче второго круга в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между испанкой Паулой Бадосой (третий номер посева) и словенкой Кайей Йуван.

Общий призовой фонд турнира составляет порядка €43 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на «Ролан Гаррос».