Тарпищев назвал слабости в игре Рублёва

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Зачастую у Андрея нет плана Б. Поэтому в тот теннис, в который играет он, сложно играть с первого до последнего очка. Нужно работать над различными вариациями, тогда будут победы, на «Больших шлемах» тоже», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

26 мая россиянин в матче второго круга переиграл аргентинца Федерико Дельбониса в четырёх сетах со счётом 6:3. 3:6, 6:2, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин.

Ранее Тарпищев сообщил, что Рублёв показывает самую стабильную игру из всех российских теннисистов на данный момент.

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