Тарпищев: Рублёв выглядит стабильнее других российских теннисистов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Андрей Рублёв показывает самую стабильную игру из всех российских теннисистов на данный момент.
Тарпищев: Рублёв выглядит стабильнее других российских теннисистов
  • AP

«Рублёв оправился от всех своих проблем. Старт во Франции показал, что играет он нормально. На сегодняшний день он выглядит стабильнее всех наших. Как далеко он сможет пройти, зависит от него, от его состояния, но, повторюсь, выглядит он неплохо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Рублёв обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Игра продолжалась три часа.

Российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Квон Сон У сделал два эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил победу Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос».

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