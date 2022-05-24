Ольховский прокомментировал победу Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил победу седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос».

«На мой взгляд, в конце Андрей смотрелся не очень свежо. Впечатление, будто он устал. Но по игре, наверное, всё понравилось. Присутствовала скорость, было за счёт чего выигрывать. Тем более соперник сегодня был сложный», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что погодные условия на турнире очень специфические и это, возможно, оказывает давление на физическое состояние. По его мнению, в следующем круге теннисист должен обыгрывать соперника из пары Дельбониса и Маннарино.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Рублёв обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Игра продолжалась три часа.

Российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Квон Сон У сделал два эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки.

Ранее Ольховский поддержал решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на Уимблдоне.