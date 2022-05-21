Ольховский поддержал решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на Уимблдоне

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский положительно высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков.

«В данном случае ATP и WTA показали, что стоят за устав и внутренние правила, которые у них есть. Они сказали, что сделали это потому, что не должно быть дискриминации. На мой взгляд, великолепное решение! Ведь есть определённые правила, которые существуют в любой ситуации», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

20 мая ATP назвала это нарушением принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и приняла решение лишить Уимблдон рейтинговых очков.

Ранее французский теннисист Бенуа Пэр жёстко раскритиковал вердикт ATP о лишении Уимблдона рейтинговых очков.