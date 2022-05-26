Бегу извинилась за своё поведение во время матча с Александровой на «Ролан Гаррос»
- AFP
- © Mark Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«За всю карьеру я никогда ничего подобного не делала, и сейчас мне очень жаль. Так что я хочу ещё раз принести извинения», — заявила Бегу на пресс-конференции на турнире «Ролан Гаррос».
Напомним, что судья вмешался в инцидент и сделал замечание спортсменке, но не дисквалифицировал её. Игра продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась победой румынки со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.