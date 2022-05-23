«Медведев может преподнести сюрприз»: Петрова — о фаворитах «Ролан Гаррос», эмоциях Рублёва и нестабильности Касаткиной

Даниил Медведев за счёт отсутствия психологического давления может добиться хорошего результата на «Ролан Гаррос». Такое мнение высказала в интервью RT бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде Надежда Петрова. По мнению экс третьей ракетки мира, среди фаворитов турнира также Карлос Алькарас, Новак Джокович и Стефанос Циципас. Кроме того, победительница Кубка федерации обратила внимание на нестабильность Дарьи Касаткиной и хладнокровие Екатерины Александровой.

«Эмоции на корте Рублёву очень идут»

— «Ролан Гаррос» — единственный грунтовый турнир Большого шлема. Какие игроки получают преимущество на данном покрытии?

— К нему более приспособлены европейские теннисисты, поскольку каждое лето играют и тренируются на земле. А представители Северной Америки и Австралии большую часть времени проводят на быстрых кортах — на харде. Им сложно выступать на грунте: иной раз просто не знают, что делать на корте. Поэтому и высокие результаты редко показывают. Конечно, если оставить за скобками Серену Уильямс, которая умела великолепно играть везде за счёт своих мощных ударов. Ещё это покрытие больше подходит теннисистам невысокого и среднего роста.

— Почему?

— Оно немного скользкое, поэтому можно подъехать к мячу. Но после такого шпагата спортсмену небольшого роста проще вернуться в игру. Высокому теннисисту сложнее: пока из неудобного положения соберёшься и доберёшься до центра на исходную позицию, пройдёт много времени. Кроме того, на грунте обычно более затяжные розыгрыши. А чем больше рост, тем сложнее передвигаться по корту. Высокие спортсмены любят быстрый теннис: сильная подача, выход к сетке. Так проще обмануть, обвести противника. Потому что покрытие после отскока гасит скорость удара.

— Получается, грунт больше подходит Андрею Рублёву, а не Даниилу Медведеву, если сравнивать именно россиян?

— Да, Андрей как раз среднего роста и неплохо играет на грунте. У него есть титулы, он побеждал сильных игроков. А Медведев повыше и не раз говорил на пресс-конференциях, что ему это покрытие не нравится. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Может быть, за это время поменял своё мнение. Но, конечно, когда в голове эта мысль вертится и сам в неё веришь, то психологически сложно.

— Медведев вернулся после операции и провёл на грунте всего один матч, да и тот закончился поражением. В таких условиях шансов повторить прошлогодний результат мало?

— После любого повреждения теннисисту тяжело втягиваться, показывать такой же хороший теннис, как и раньше. Но Медведев — вторая ракетка мира, он добился этого благодаря своей работе. Думаю, У Даниила уже достаточно опыта, и один проигрыш ничего не значит. Вижу два сценария развития событий. Первый: он долго не задержится на турнире как раз из-за отсутствия практики. Плюс ко всему нелюбимый грунт.

А второй — Медведев может преподнести сюрприз, потому что будет играть спокойно. Высокого результата он в сложившейся ситуации от себя не требует. Если далеко пройдёт, сам же будет сильно этому удивлён. Конечно, с нуля сыграть на том покрытии, которое тебе не нравится, сложно, но будучи психологически расслабленным... Может получиться. Всё зависит и от сетки турнира — это во многом лотерея.

— Неплохо смотрится в течение сезона Рублёв, но в ключевые моменты он часто не справляется с нервами…

— Волнение проходит с опытом, количеством сыгранных матчей, побед и завоёванных трофеев. Ты приобретаешь уверенность в себе и в ключевые моменты действительно чувствуешь преимущество над соперником.

— Есть способы, как бороться с волнением?

— Существуют разные дыхательные упражнения. Хорошо помогают медитация и визуализация самых сложных моментов игры: о чём думать, как себя вести. В основном мешают именно мысли. И задача спортсмена — максимально от них абстрагироваться. Это очень сложно. Чтобы научиться контролировать себя, спортсмены иногда обращаются к психологам. Хотя, конечно, некоторым это дано от природы. Есть люди, которые фокусируются на своём деле и больше ни о чём не думают.

Все теннисисты по-разному справляются и с эмоциями. Это тоже зависит от характера человека. Найти баланс в теннисе удаётся немногим. И те, у кого это получается, доходят до вершины и показывают просто великолепные результаты.

Мне нравится игра Рублёва. Эмоции на корте ему очень идут. Да, иногда из-за этого он проигрывает матчи. Но Андрей — интересный теннисист.

— Кого вы считаете фаворитом мужских соревнований? Особенно ярко себя проявляет юный Карлос Алькарас.

— Его уже пару лет сравнивают с Рафаэлем Надалем. Он такой же юный, мощный и в этом году повторил успех знаменитого испанца, выиграв в 18 лет «Мастерс» в Майами. А затем победил своего кумира и в Мадриде, после чего их ещё активнее стали сравнивать. Вообще, Алькарас очень хорошо проводит этот сезон на грунте. Он, безусловно, один из фаворитов турнира.

Ещё я бы выделила Новака Джоковича. Он будет пытаться сравняться с Надалем по количеству выигранных турниров Большого шлема: это дополнительная мотивация для серба. Также отмечу Стефаноса Циципаса. Он очень самоуверенный, по-спортивному наглый. Эти качества помогают спортсмену. Тем более грек в прошлом сезоне показал хороший результат на «Ролан Гаррос» (играл в финале. — RT), думаю, что в этот раз постарается его улучшить и даже выиграть шлем.

«Спокойствие Александровой может вывести из себя соперника»

— В женской сетке безоговорочным фаворитом выглядит Ига Свёнтек, одержавшая 28 побед подряд. За счёт чего ей удалось так прибавить?

— Сильно миниатюрной я бы её не назвала. У спортсменки достаточно большой рост (176 см) и длинные руки, которые помогают дотягиваться до самых сложных мячей. Действительно, она выиграла пять турниров и, наверное, сейчас невероятно уверена в себе. Но в то же время этот успех может, наоборот, начать давить на «Ролан Гаррос», поскольку всё внимание прессы будет сосредоточено исключительно на ней, а соперницы с особым желанием постараются победить полячку. С другой стороны, она уже выигрывала Открытый чемпионат Франции. С турниром наверняка связаны хорошие воспоминания. Кроме того, Ига всегда выглядит очень спокойной и уравновешенной. Видно, что никаких проблем с психологией у неё нет.

— С какой теннисисткой вашего поколения вы бы сравнили Свёнтек?

— У неё великолепное чувство мяча, по этому качеству она похожа на Мартину Хингис. Конечно, ей пока далеко до успехов швейцарки. Но во время матча у Свёнтек точно так же мяч будто сидит на ракетке.

— Дарья Касаткина хорошо выступила на последнем грунтовом турнире WTA-1000 в Риме. Можно ли сказать, что она вернулась на прежний уровень?

— Дарья и в том году неплохо провела «Ролан Гаррос». Грунт подходит ей по стилю игры. Кроме того, Касаткина несколько лет сотрудничает с тренером-испанцем, который в своё время работал со Светланой Кузнецовой. Её теперь тоже учат испанскому стилю тенниса, когда мячу придаётся максимальное вращение. Думаю, они много тренируются в том числе и на земле.

Что касается сезона, он начался хорошо. В Австралии Даша вообще любит играть и в этом году дошла до двух полуфиналов, однако затем не блистала результатами. Но у неё никогда не было стабильности: идёт всплеск на один-два турнира, а потом небольшой провал. Если бы Касаткина смогла с этим справиться, стала бы игроком топ-10. А так она пока только 20-я.

На грунте в этом сезоне она победила гречанку Марию Саккари в Мадриде и Паулу Бадосу в Риме. Это, безусловно, должно придать уверенности. Тем более в прошлом году во Франции Дарья неплохо выступила (дошла до третьего круга. — RT), и теперь надо подтверждать очки. Так что перед ней непростая задача — повторить предыдущий результат или продвинуться немного дальше.

— Екатерина Александрова в этом сезоне впервые подружилась с грунтом. За счёт чего удалось добиться такого прогресса?

— Александрова уже не юная теннисистка, и, по идее, в её возрасте нужно уметь выступать на любом покрытии. Тем более у Екатерины такой стиль игры, который позволяет это делать: нужно лишь вносить небольшие корректировки в тактику. В этом сезоне россиянка дважды на грунте дошла до полуфинала, в Чарльстоне и Мадриде. Но в Испании ей повезло с сеткой. Единственным серьёзным соперником была Елена Остапенко — очень опытная спортсменка, которая в 18 лет выигрывала «Ролан Гаррос». В любом случае это отличная практика перед Большим шлемом. В целом Александрова выступает стабильно, хорошо двигается, а это важно на грунте. И ещё мне нравится, что она очень хладнокровна. Иногда такое спокойствие может вывести из себя соперника. У неё потрясающее умение настраиваться на матч и бороться до конца, несмотря ни на что.