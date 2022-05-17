Директор «Ролан Гаррос»: жду дня, когда мы будем говорить о навыках, а не о гендере

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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась, что является первой женщиной в истории, которая возглавила один из турниров серии Большого шлема.
Директор «Ролан Гаррос»: жду дня, когда мы будем говорить о навыках, а не о гендере
  • Gettyimages.ru
  • © Stephane Allaman/ALeA

«Жду дня, когда мы перестанем в первую очередь говорить о гендере и будем говорить о навыках, способностях. Мы всё ещё немного отстаём, но я — доказательство того, что мы всё же продвигаемся вперёд!» — цитирует Моресмо We Love Tennis.

Глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан Гаррос».

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