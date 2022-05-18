Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в первом матче после операции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что отсутствие игровой практики и сложный соперник не позволили российскому теннисисту Даниилу Медведеву победить в первом матче после операции.

«Медведеву надо врабатываться. Пока Даня только после травмы, первый матч — тяжело так сразу. Гаске — очень цепкий игрок, с ним сложно всем. Хотя в принципе Медведев мог и выиграть, если бы взял тай-брейк», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве, уступив Ришару Гаске.

Встреча продлилась один час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу француза.

В последний раз россиянин выходил на корт 31 марта. Медведев успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос».