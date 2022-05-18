Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос»

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу своей готовности к Открытому чемпионату Франции.
Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

«Физически я чувствовал себя не так плохо сегодня. Думаю, ещё несколько дней тренировок — и я буду готов к «Ролан Гаррос».  Я не играл полтора месяца, а то и два. Надеюсь, утром также будет всё в порядке», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Он подчеркнул, что у него будет ещё несколько дней тренировок перед «Ролан Гаррос», где он сможет поработать над физикой и теннисом.

В 2021-м году Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Медведев потерпел поражение в первом теннисном матче после продолжительной паузы.

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