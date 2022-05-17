Медведев потерпел поражение в первом теннисном матче после продолжительной паузы

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве.
Медведев потерпел поражение в первом теннисном матче после продолжительной паузы
  • Gettyimages.ru
  • © Fabrice COFFRINI

Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу француза Ришару Гаске.

Россиянин допустил семь двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из двух и семь раз подал навылет. Француз реализовал три брейк-пойнта из пяти, допустил одну двойную ошибку и сделал два эйса.

Напомним, что последний раз россиянин выходил на корт 31 марта. Он успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее тренер Медведева Жиль Сервара рассказал, как его подопечный вернулся на корт после операции по удалению грыжи.

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