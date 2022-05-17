Тренер Медведева рассказал, как прошло возвращение Даниила на корт после операции

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, как его подопечный вернулся на корт после операции по удалению грыжи.

«У меня складывается впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы. Настолько плавным получился процесс возвращения», — цитирует Сервара Tennis Majors.

По его словам, россиянин на тренировках быстро восстанавливался и с каждым днём мог делать всё больше упражнений, поэтому на четвёртой неделе они приступили к полноценной подготовке.

«В этом году он ведёт себя спокойнее на грунте, его стало легче тренировать. Даниил понимает, что при возвращении на грунт ему нужно быть более терпимым», — добавил Сервара.

Напомним, что российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан Гаррос».