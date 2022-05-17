Тренер Медведева рассказал, как прошло возвращение Даниила на корт после операции

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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, как его подопечный вернулся на корт после операции по удалению грыжи.
Тренер Медведева рассказал, как прошло возвращение Даниила на корт после операции
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

«У меня складывается впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы. Настолько плавным получился процесс возвращения», — цитирует Сервара Tennis Majors.

По его словам, россиянин на тренировках быстро восстанавливался и с каждым днём мог делать всё больше упражнений, поэтому на четвёртой неделе они приступили к полноценной подготовке.

«В этом году он ведёт себя спокойнее на грунте, его стало легче тренировать. Даниил понимает, что при возвращении на грунт ему нужно быть более терпимым», — добавил Сервара.

Напомним, что российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан Гаррос».

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