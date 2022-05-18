Медведев объяснил, почему ему не нравится играть на грунтовом покрытии

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве от Ришара Гаске из Франции.
Медведев объяснил, почему ему не нравится играть на грунтовом покрытии
  • AP
  • © Christophe Ena

«Я не играю в свой лучший теннис на грунтовых кортах. Я знаю, что могу добиться хороших результатов, как и в прошлом году, но для этого мне нужно быть в ударе, чего сегодня не было. На грунте это намного сложнее, и обычно большинство матчей я проигрываю, потому что мне сложно что-то изменить, если сразу все не идет хорошо», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

При этом, Медведев подчеркнул, что физически в матче с Гаске чувствовал себя хорошо. Он выразил уверенность, что сможет подойти к Открытому чемпионату Франции в удовлетворительной форме.

Для 26-летнего российского теннисиста этот матч стал первым с 31 марта. Медведев после поражения в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в апреле перенёс операцию по удалению грыжи.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы Медведева на «Ролан Гаррос».

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