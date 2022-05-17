Селиваненко назвал Медведева одним из фаворитов «Ролан Гарроса»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».
Селиваненко назвал Медведева одним из фаворитов «Ролан Гарроса»
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Медведев будет способен показать любую игру. На таком уровне к теннисисту после травмы ощущение мяча и всё остальное возвращается довольно быстро. Естественно, если человек является второй ракеткой мира, он по определению один из фаворитов турнира. Давайте не будем загадывать, а просто будем надеяться, что у Даниила всё получится», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Медведев потерпел поражение в теннисном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве. Встреча продлилась один час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Селиваненко прокомментировал поражение Медведева от Гаске.

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