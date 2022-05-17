Селиваненко: к сегодняшнему поражению Медведева от Гаске нужно относиться спокойно

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Ришара Гаске во втором круге турнира категории ATP-250 в Женеве.
Селиваненко: к сегодняшнему поражению Медведева от Гаске нужно относиться спокойно
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Всегда непросто возвращаться на корт после травмы. К сегодняшнему поражению нужно относиться спокойно. Совершенно очевидно, что Даниилу нужно будет некоторое время, чтобы вернуться в ту форму, которая приносила ему успех», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последний раз россиянин выходил на корт 31 марта. Он успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее тренер Медведева Жиль Сервара рассказал, как прошло возвращение его подопечного на корт после операции.

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