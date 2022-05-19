Касаткина назвала главных фаворитов «Ролан Гаррос» у мужчин и женщин

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала фаворитов турнира «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Свёнтек? Это очевидно, учитывая её последние результаты, особенно на грунте. У мужчин? Я всегда буду говорить, что Надаль, но не известно, как сейчас скажется на нём травма», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что испанец Карлос Алькарас сейчас большая сила. Она отметила, что он теннисист без слабых мест. Если не брать базовых Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, то Алькарас — главный фаворит, по мнению спортсменки.

Турнир «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Даниил Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос».