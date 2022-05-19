Касаткина назвала главных фаворитов «Ролан Гаррос» у мужчин и женщин
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«Свёнтек? Это очевидно, учитывая её последние результаты, особенно на грунте. У мужчин? Я всегда буду говорить, что Надаль, но не известно, как сейчас скажется на нём травма», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».
Она также добавила, что испанец Карлос Алькарас сейчас большая сила. Она отметила, что он теннисист без слабых мест. Если не брать базовых Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, то Алькарас — главный фаворит, по мнению спортсменки.
Турнир «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Ранее Даниил Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос».