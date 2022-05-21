«Не может быть коллективной ответственности»: почему WTA, ATP и ITF лишили Уимблдон рейтинговых очков

WTA, ATP и ITF приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира. Отмечается, что правила и соглашения организаций существуют для защиты прав игроков, а подобные односторонние решения в отношении теннисистов создают разрушительный прецедент. По мнению руководителей тура, в сложившейся политической ситуации не может быть коллективной ответственности.

Женская и мужская теннисные ассоциации проявили принципиальность и не стали закрывать глаза на то, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не будет допускать до Уимблдона и ещё нескольких своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии. После долгих консультаций, дискуссий и споров WTA и ATP лишили турнир Большого шлема рейтинговых очков, по сути, превратив его в выставочный. Поддержала решение и ITF. Игроки, выступающие на юниорском турнире и на колясках, также не смогут улучшить свои позиции по итогам турнира.

Объясняется такая позиция организаций в первую очередь тем, что в календаре в дни проведения Уимблдона нет альтернативных мероприятий, в которых могли бы участвовать отстранённые теннисисты, а значит, нарушается выстроенная годами рейтинговая система. Заморозка очков, по мнению WTA и ATP, также не решит проблему.

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«Реальное положение вещей таково, что, будучи одним из крупнейших теннисных турниров, Уимблдон будет и дальше проводиться и привлекать игроков с рейтинговыми очками или без них», — говорится в официальном заявлении ATP.

Другие турниры в Великобритании под санкции не попали, поскольку в Европе в это же время пройдут альтернативные мероприятия. Таким образом, россияне и белорусы смогут на них выступить. Логика данного решения заключается ещё и в том, что если на Уимблдон теннисисты в любом случае приедут, то остальные соревнования могут просто не состояться.

WTA и ATP также обращают внимание, что на них не оказывалось никакого давления. Российские и белорусские спортсмены, в частности, не просили каким-либо образом наказать британцев.

«За решением не стоит никаких корыстных интересов. Мы придерживаемся более широкой коллективной точки зрения: в рамках ATP-тура защищать права всех спортсменов в целом, независимо от их национальности и места рождения», — сказано в сообщении.

Жёсткая позиция организаций обусловлена ещё и тем, что правительство Великобритании, как оказалось, не требовало отстранения теннисистов. В рекомендациях россиян и белорусов просили открыто в интервью не поддерживать спецоперацию на Украине. Таким образом, существовала масса вариантов решения вопроса, однако руководство Уимблдона, ни с кем не посоветовавшись, выбрало самый суровый из них.

Важно обратить внимание и ещё на один момент: поведение организаторов Уимблдона создавало прецедент. И если бы руководство тура никак не прореагировало на ситуацию, вслед за британцами подобные запреты могли бы ввести и на других турнирах.

«Наше решение было принято с намерением предотвратить создание пагубного и неприемлемого прецедента, а не наказать данные мероприятия за их реакцию на этот чудовищный кризис», — подчёркивается в заявлении.

При этом, по мнению руководителей ATP и WTA, в сложившейся политической ситуации не может быть коллективной ответственности, а отстранение игроков ничего не изменит.

«Мы считаем, что отдельные лица не должны нести наказание на основании понятия коллективной ответственности из-за предосудительных действий автократического правительства. Именно такой позиции придерживались в мире большого тенниса, когда в марте 2022 года было принято решение позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в ATP-туре в нейтральном статусе», — отмечается в релизе.

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В Великобритании остались разочарованы решением тура, но свою позицию организаторы Уимблдона менять не планирует.

«Мы считаем, что эти решения не соответствует масштабу исключительных и экстремальных обстоятельств, в которых мы оказались, и наносят ущерб всем игрокам в туре. На данный момент мы рассматриваем различные варианты и официально заявляем о своей позиции. Также мы ведём переговоры с другими турнирами Большого шлема», — говорится на сайте Уимблдона.

При этом представители мира тенниса разделились во мнениях, правильно ли поступили ATP, WTA и ITF. Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников считает, что это хороший сигнал организаторам турниров, которые захотят последовать примеру британцев. А по словам полуфиналиста «Ролан Гаррос» Андрея Чеснокова, решение тура бьёт в первую очередь по игрокам, а не по Уимблдону.