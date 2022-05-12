«Её обращение — провокация»: зачем Свитолина просит российских теннисистов высказать отношение к спецоперации на Украине

Экс третья ракетка мира Элина Свитолина заявила, что российские и белорусские теннисисты должны высказаться о своём отношении к ситуации на Украине и выбрать сторону, которую они поддерживают. По мнению главы ФТР Шамиля Тарпищева, любые слова о спецоперации могут повлечь за собой отстранение от соревнований. Кроме того, они способны повлиять на переговоры, которые в данный момент ведут ATP и WTA с руководством Уимблдона по допуску спортсменов на турнир. Другие эксперты также отметили, что спортсмены не обязаны высказывать своё мнение по вопросу спецоперации.

Теннисное сообщество остаётся одним из немногих, где с уважением относятся к правам россиян и белорусов. Они продолжают выступать на соревнованиях как и раньше, пусть и в нейтральном статусе. При этом сами спортсмены ведут себя крайне осторожно, не высказывая личного отношения к политической ситуации в мире.

Однако это устраивает далеко не всех. Так, украинка Элина Свитолина, которая не выходит на корт на турнирах WTA с начала марта и снялась с «Ролан Гаррос», заявила, что отечественные теннисисты должны выбрать, какую сторону они поддерживают.

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«Для нас очень важно, чтобы они высказались. Мы хотим знать, мы хотим разобраться в этом вопросе, потому что, если они не выскажут своё мнение, мы не знаем — может быть, они поддерживают свои власти, поддерживают армию. Я думаю, они должны высказать свою позицию. Это очень важно. И не имеет значения, едут они на мейджор или другой турнир, очень важно, чтобы каждый спортсмен из России и Белоруссии высказал своё отношение и мы знали, что среди нас нет плохих людей», — объяснила 27-я ракетка мира в интервью Eurosport.

Подобные заявления со стороны украинских спортсменов звучали и раньше, но именно реакция на слова Свитолиной может повлечь за собой негативные последствия. Накануне ATP и WTA провели совещание с представителями Уимблдона, обсуждая допуск россиян и белорусов к соревнованиям, а также санкции в отношении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании в случае отказа. В частности, предлагается лишить турнир рейтинговых очков и превратить в выставочный. В сложившейся ситуации любое неверно сказанное слово со стороны отечественных теннисистов способно повлиять на ход переговоров.

Кроме того, по мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, комментирование политических событий может спровоцировать отстранение и от других турниров.

«Не надо обращать внимания, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — отметил Тарпищев в интервью Metaratings.

Подтверждает обоснованность позиции главы ФТР и заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо. По словам двукратной победительницы турниров Большого шлема, в случае высказываний спортсменов из России и Белоруссии в поддержку спецоперации на Украине к ним будут применены санкции.

«Это очень сложно. Наверное, нет справедливого решения. Мы придерживаемся линии, которую все европейские правительства — и правительства других стран — определили в марте, то есть отстранили сборные России и Белоруссии, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим», — приводит слова француженки Tennis Majors.

В России обращение Свитолиной расценили как провокацию. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв предложил теннисистке сосредоточиться на тренировках, а не на агитации.

«Удивительно слышать, что украинская спортсменка пытается высказаться от всех. Пусть говорит за себя. Любой гражданин, любой человек нашей планеты имеет право донести свою точку зрения. Но у неё разве есть мандат или доверенность, чтобы представлять интересы всех теннисистов? Многие уже высказались. Большинство призвали допустить российских спортсменов до международных турниров. Вопрос безопасности? О чём она говорит? Безопасность обеспечивают не игроки, а организаторы турнира. Призыв к безопасности турнира — это хорошая тема. Пусть обратится к организаторам. Мы тоже хотим, чтобы наши теннисисты чувствовали себя безопасно. Её обращение — это провокация. Ей нужно сосредоточиться на тренировках, а не на политике и агитации», — приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс».

По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, Свитолину могли подтолкнуть к таким высказываниям политики с Украины, поскольку спортсмены далеко не всегда независимы в своих суждениях.

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«Вряд ли теннисисты будут сами такое говорить, так как в их кругах достаточно дружественные отношения друг с другом… Мы периодически спортсменам сочувствуем, потому что они даже сами себе не принадлежат. Высказывают не своё мнение, а то, которое их просят. Мне сложно предъявлять какие-то претензии спортсменам, они же знают, что им нужно выступать за свою страну. А если они что-то не озвучат, то у них могут возникнуть какие-то проблемы. Наши спортсмены вряд ли будут придерживаться каких-то позиций, и заставить их нельзя», — заявила Журова.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев, в свою очередь, подчеркнул, что российские теннисисты не должны ни перед кем отчитываться.

«Кто дал ей право говорить за всех? Пускай она определит тот круг, под которым она называет нас. А если это мнение одной или двух спортсменок, то это не мнение большинства. Наши спортсмены не обязаны каким-то образом высказываться. Если они кому-то и должны, то своей стране и близким», — добавил чиновник.

А по словам комментатора Дмитрия Губерниева, задача спортсмена выступать, а не рассуждать на подобные темы.

«Честно говоря, всё равно, что думает спортсмен. Я даже больше скажу: всё равно, плохой он или хороший. Дело спортсмена — выступать. А высказываться… Это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя», — отметил журналист.