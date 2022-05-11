Касаткина пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Касаткина пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

Игра продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Касаткина допустила пять двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из 14 и ни разу не подала навылет. Фернандес реализовала четыре брейк-пойнта из 10, сделала два эйса и допустила шесть двойных ошибок.

За место в четвертьфинале российская теннисистка поборется с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Александра Саснович (Беларусь).

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова проиграла гречанке Марии Саккари в матче второго круга турнира в Риме.

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