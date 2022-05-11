Александрова потерпела поражение во втором круге на турнире в Риме

Россиянка Екатерина Александрова проиграла гречанке Марии Саккари в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Александрова допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. У Саккари шесть эйсов, четыре двойные и четыре брейк-поинта.

В следующем круге Саккари сыграет с американкой Кори Гауф, которая одолела свою соотечественницу Мэдисон Бренгл.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира WTA в Риме.