Александрова потерпела поражение во втором круге на турнире в Риме
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Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Александрова допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. У Саккари шесть эйсов, четыре двойные и четыре брейк-поинта.
В следующем круге Саккари сыграет с американкой Кори Гауф, которая одолела свою соотечественницу Мэдисон Бренгл.
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира WTA в Риме.