Самсонова уступила Пегуле в первом раунде турнира WTA в Риме

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Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Самсонова уступила Пегуле в первом раунде турнира WTA в Риме
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Российская теннисистка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. У 11-й ракетки мира, в свою очередь, шесть эйсов, восемь двойных, а также три реализованных брейка. 

В следующем круге Пегула сыграет с украинкой Ангелиной Калининой, которая одолела другую представительницу США Мэдисон Кис. 

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова разгромила чемпионку US Open Слоан Стивенс на старте турнира WTA в Риме.

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