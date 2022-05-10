Самсонова уступила Пегуле в первом раунде турнира WTA в Риме

Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Российская теннисистка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. У 11-й ракетки мира, в свою очередь, шесть эйсов, восемь двойных, а также три реализованных брейка.

В следующем круге Пегула сыграет с украинкой Ангелиной Калининой, которая одолела другую представительницу США Мэдисон Кис.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова разгромила чемпионку US Open Слоан Стивенс на старте турнира WTA в Риме.