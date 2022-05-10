Александрова разгромила чемпионку US Open Стивенс на старте турнира WTA в Риме
- AP
Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Александрова четырежды подала навылет, реализовала все пять брейк-пойнтов. Стивенс не реализовала ни одного брейк-пойнта, ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок.
Стивенс была победительницей Открытого чемпионата США в 2017 году.
В следующем раунде Александрова сыграет с четвёртой ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг в Риме.