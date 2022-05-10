Александрова разгромила чемпионку US Open Стивенс на старте турнира WTA в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Александрова четырежды подала навылет, реализовала все пять брейк-пойнтов. Стивенс не реализовала ни одного брейк-пойнта, ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок.

Стивенс была победительницей Открытого чемпионата США в 2017 году.

В следующем раунде Александрова сыграет с четвёртой ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг в Риме.