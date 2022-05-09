Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Встреча продолжалась один час 51 минуту и завершилась со счётом 6:1, 2:6, 2:6 в пользу Лейлы Фернандес из Канады.

Российская теннисистка допустила пять двойных ошибок, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и один раз подала навылет. Фернандес реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одной подачи навылет.

В следующем раунде канадка встретится с Дарьей Касаткиной из России.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) официально ратифицировала документ, приостанавливающий членство в организации Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации.