ITF утвердила решение о приостановке деятельности Федерации тенниса России
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте ITF.
Отмечается, что обе страны не имеют права участвовать в международных командных соревнованиях под эгидой ITF, но политика организации, которая касается нейтральных спортсменов, остаётся неизменной: теннисисты из России и Белоруссии могут участвовать в индивидуальных международных турнирах без национальных символов, флагов и гимна.
Напомним, что 14 февраля в ITF подтвердили отстранение российской сборной от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Мужскую национальную команду в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.
Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что ITF официально приостановила членство организации.