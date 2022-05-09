ITF утвердила решение о приостановке деятельности Федерации тенниса России

Международная федерация тенниса (ITF) официально ратифицировала документ, приостанавливающий членство в организации Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации.

Об этом сообщается на официальном сайте ITF.

Отмечается, что обе страны не имеют права участвовать в международных командных соревнованиях под эгидой ITF, но политика организации, которая касается нейтральных спортсменов, остаётся неизменной: теннисисты из России и Белоруссии могут участвовать в индивидуальных международных турнирах без национальных символов, флагов и гимна.

Напомним, что 14 февраля в ITF подтвердили отстранение российской сборной от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Мужскую национальную команду в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что ITF официально приостановила членство организации.