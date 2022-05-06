ITF приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России
«Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решённый вопрос, по сути», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Напомним, 14 февраля в ITF подтвердили отстранение российской сборной от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Мужскую национальную команду в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Мадриде.