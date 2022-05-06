ITF приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) официально приостановила членство организации.

«Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решённый вопрос, по сути», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Напомним, 14 февраля в ITF подтвердили отстранение российской сборной от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Мужскую национальную команду в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Мадриде.