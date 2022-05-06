Рублёв не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Мадриде
Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
Российский теннисист смог выполнить пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил пять двойных ошибок. Циципас один раз ошибся на подаче, сделал два брейк-пойнта из семи и выполнил десять подач навылет.
За выход в финал представитель Греции поборется с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия).
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире «Ролан Гаррос».