Рублёв не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

Российский теннисист смог выполнить пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил пять двойных ошибок. Циципас один раз ошибся на подаче, сделал два брейк-пойнта из семи и выполнил десять подач навылет.

За выход в финал представитель Греции поборется с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире «Ролан Гаррос».