Дмитриева: руководству Уимблдона будет обидно, если ATP не даст очки за участие в турнире

Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года после отстранения российских и белорусских спортсменов.

«ATP и WTA защищают наших игроков. Руководству Уимблдона будет обидно, если ATP решит не давать очки за Уимблдон, потому что значимость такого престижного турнира снизится», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

По её словам, если ATP примет это решение, то выразит большую поддержку российским спортсменам, а также выступит против частных организаций.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что совет игроков ATP собирается лишить Уимблдон рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.