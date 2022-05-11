Дмитриева: руководству Уимблдона будет обидно, если ATP не даст очки за участие в турнире

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Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года после отстранения российских и белорусских спортсменов.
Дмитриева: руководству Уимблдона будет обидно, если ATP не даст очки за участие в турнире
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Brown

«ATP и WTA защищают наших игроков. Руководству Уимблдона будет обидно, если ATP решит не давать очки за Уимблдон, потому что значимость такого престижного турнира снизится», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

По её словам, если ATP примет это решение, то выразит большую поддержку российским спортсменам, а также выступит против частных организаций.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что совет игроков ATP собирается лишить Уимблдон рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.

 

 

 

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