Совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) собирается лишить Уимблдон рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.

Как сообщает The Telegraph, в ближайшие 48 часов будет принято решение не присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне и в других британских турнирах. При этом в Женской теннисной ассоциации (WTA) близки к тому, чтобы пойти на такой же шаг.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее теннисист Андрей Рублёв выразил сомнение, что россиян всё же допустят до участия в Уимблдоне.