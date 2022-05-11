Совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

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Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) собирается лишить Уимблдон рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.
Совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Lindsey Parnaby/Anadolu Agency

Как сообщает The Telegraph, в ближайшие 48 часов будет принято решение не присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне и в других британских турнирах. При этом в Женской теннисной ассоциации (WTA) близки к тому, чтобы пойти на такой же шаг.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее теннисист Андрей Рублёв выразил сомнение, что россиян всё же допустят до участия в Уимблдоне.

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