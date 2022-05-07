Рублёв сомневается, что россиян всё же допустят до участия в Уимблдоне

Россиянин Андрей Рублёв сомневается в отмене решения организаторов Открытого чемпионата Великобритании по теннису о запрете на участие в турнире россиян и белорусов.

«Я не питаю надежд. Прежде всего думаю, что если они объявили уже одно решение, то не думаю, что передумают. Конечно, если решение изменится, это будет очень, очень приятно. И это будет очень хороший шаг со стороны организаторов», — цитирует Рублёва Eurosport.

Он считает, что представители Ассоциации теннисистов-профессионалов и Уимблдона всё ещё ведут переговоры о возможном допуске теннисистов из России и Белоруссии на турнир.

«Уверен, что, если мы сыграем, можем быть намного полезнее, чем если нас вообще забанят», — заключил он.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея.