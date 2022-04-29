Тарпищев прокомментировал допуск россиян на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о допуске российских теннисистов на турнир «Ролан Гаррос».
Тарпищев прокомментировал допуск россиян на «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

«Это не секрет, что на «Ролан Гаррос» смогут выступать наши спортсмены. Могут ли ещё возникнуть какие-то проблемы? Все проблемы сейчас у нас от властей стран, которые мы не можем прогнозировать. Но ATP и WTA за то, чтобы наши спортсмены играли», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Однако глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на «Ролан Гаррос».

Ранее бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко призналась, что не видит смысла в решении об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона.

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