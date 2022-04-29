Азаренко не видит смысла в решении об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.
Азаренко не видит смысла в решении об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона
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«Если вы спросите меня, согласна ли я с Уимблдоном, вижу ли я их доводы после личной беседы с ними, — нет, я не вижу их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят», — цитирует Азаренко Reuters.

По её словам, на это всё должна последовать какая-то реакция. Кроме того, белорусская теннисистка подчеркнула, что никогда не будет поддерживать военные действия и насилие.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее организаторы Уимблдона ответили на критику первой ракетки мира Новака Джоковича по поводу отстранения россиян.

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