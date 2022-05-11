Тарпищев: удивления не будет, если ATP и WTA сделают Уимблдон выставочным турниром
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«Решение, которое обсуждают ATP и WTA, обсуждается давно. Если они примут такое решение, то удивления не будет. Психологически это точно может повлиять на Уимблдон, потому что окончательного решения они ещё не приняли по допуску», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Ранее сообщалось, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян.