Тарпищев: удивления не будет, если ATP и WTA сделают Уимблдон выставочным турниром

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года.
Тарпищев: удивления не будет, если ATP и WTA сделают Уимблдон выставочным турниром
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Tobisch

«Решение, которое обсуждают ATP и WTA, обсуждается давно. Если они примут такое решение, то удивления не будет. Психологически это точно может повлиять на Уимблдон, потому что окончательного решения они ещё не приняли по допуску», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян.

 

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