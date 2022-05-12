Свитолина призвала российских и белорусских теннисистов обозначить свою позицию по Украине

Украинка Элина Свитолина обратилась к теннисисткам из России и Белоруссии по поводу ситуации на Украине.

«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы российские и белорусские теннисисты высказывались. Чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство», — цитирует Свитолину Eurosport.

Она подчеркнула, что российские и белорусские спортсмены должны обозначить свою позицию по ситуации на Украине.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Вместе с тем первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян.