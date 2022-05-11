Кафельников: никаких подвижек по вопросу Уимблдона на совете ATP и WTA не произошло
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«Никаких подвижек не произошло. Идут очень жёсткие дискуссии, поэтому отложили этот вопрос. Каждый стоит на своём, и никуда не продвинулись», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
По его мнению, Уимблдон как организатор вправе принимать любые решения. Он также подчеркнул, что ему трудно сказать о ходе разрешения ситуации.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Ранее сообщалось, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян.