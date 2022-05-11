Кафельников: никаких подвижек по вопросу Уимблдона на совете ATP и WTA не произошло

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников объяснил, по какой причине совет Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) отложил решение вопроса по Уимблдону.

«Никаких подвижек не произошло. Идут очень жёсткие дискуссии, поэтому отложили этот вопрос. Каждый стоит на своём, и никуда не продвинулись», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

По его мнению, Уимблдон как организатор вправе принимать любые решения. Он также подчеркнул, что ему трудно сказать о ходе разрешения ситуации.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян.