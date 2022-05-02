«Теннисисты начинают объединяться»: британец Маррей не поддержал отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей не поддержал решение Уимблдона отстранить россиян и белорусов от соревнований, а испанец Рафаэль Надаль назвал такой шаг несправедливым. Своё мнение теннисисты высказали на «Мастерсе» в Мадриде, где ATP и WTA планируют обсудить возможные санкции в отношении организаторов Уимблдона.

Новость об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона остаётся одной из самых обсуждаемых в теннисном сообществе и, конечно же, была одной из основных на «Мастерсе» в Мадриде, куда приехали ведущие спортсмены со всего мира. По слухам, именно в Испании на этой неделе представители ATP и WTA после общения с игроками планируют определиться с санкциями по отношению к организаторам турнира Большого шлема.

О том, что международные ассоциации не останутся в стороне, было объявлено ещё на прошлой неделе. Однако, насколько жёсткими окажутся меры, зависит в том числе и от позиции Совета игроков ATP, куда на данный момент входят 11 человек, в том числе Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Поэтому в первую очередь их мнение об отстранении россиян и белорусов интересовало журналистов.

Оба теннисиста не поддержали организаторов Уимблдона.

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть, и я понимаю, что им это покажется несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают в Уимблдоне, и знаю, в какой сложной ситуации оказались и они тоже… Я сочувствую организаторам Уимблдона, сочувствую игрокам и всем, на кого это повлияло на Украине. Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю отстранение игроков», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Считает неправильным отстранение спортсменов от Уимблдона и Рафаэль Надаль. По его мнению, организаторы могли принять любое другое решение, правительство Великобритании лишь рекомендовало те или иные шаги, но не настаивало на них.

«Мне это кажется очень несправедливым по отношению к моим российским коллегам. Они не виноваты в том, что происходит сейчас в ходе войны. Мне жаль коллег. Хотелось бы, чтобы всё было по-другому», — признался испанец.

Если говорить о возможных мерах стороны ATP и WTA, то самой жёсткой может стать превращение Уимблдона в выставочный турнир, на котором не начисляются очки в рейтинг спортсменов. Несмотря на радикальность, глава ФТР Шамиль Тарпищев допускает такое развитие событий.

«Соревнования всё равно проведут, потому что там деньги большие, но этот факт повлияет на остальных. Это будет прецедент для всех остальных турниров. Тем более ещё ни разу не было, чтобы какой-то теннисист отказался играть с нашими ребятами. Это о многом говорит», — приводит слова Тарпищева портал «Чемпионат».

Однако более вероятным выглядит компромиссное решение, при котором очки россиян и белорусов будут заморожены или каким-либо образом пересчитаны. Как отметил серб Новак Джокович, существует масса вариантов, как можно поступить, и самое главное сегодня — найти наиболее оптимальный.

«Моя позиция не изменилась: я данное решение не поддерживаю. Это, на мой взгляд, просто несправедливо и неправильно. Полагаю, теперь совету игроков и руководству тура предстоит вместе со спортсменами как следует подумать и найти лучшее решение в данной ситуации: сохранить ли очки, защитить, снять 50% или придумать что-то ещё», — отметил спортсмен.

Хотя ATP и WTA пока размышляют, как правильно поступить, в России позитивно смотрят на происходящее в теннисном мире. Так, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева особенно высоко оценила поступок Маррея, отметив значимость его мнения.

«Это замечательно, он очень авторитетный, чемпион и лицо Уимблдона, победитель Олимпийских игр там же, на тех кортах. Надеюсь, его высказывание даст плоды. Всё-таки было подсчитано, что около 50 человек отстранили от Уимблдона. Я чувствую, что теннисисты начинают объединяться в едином решении, это трогает», — заявила Дмитриева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв также рассчитывает, что позиция Маррея, Надаля и других именитых спортсменов повлияет на решение организаторов турнира Большого шлема.

«Здравый разум всегда победит. Русофобская истерия во всём мире не принесёт ничего хорошего ни для спорта, ни для искусства. Взаимоотношения с людьми должны оставаться в любом случае. Сейчас европейцы и американцы объединяются против России, но простой народ и спортсмены в общей массе прекрасно понимают, что атлеты не должны быть жертвами политических интриг и объединений. Уже многие теннисисты высказались, что не должно быть дискриминации по национальному признаку», — сказал Свищёв.

Доволен словами Маррея и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. По его мнению, экс-первая ракетка мира в первую очередь думает об отношениях внутри сообщества.

«Он — молодец, надо ему низко поклониться. Люди приходят, людям становится интересно. Взять того же Медведева, которого не очень любят. Люди всё равно приходят смотреть на него, потому он топ-теннисист. Без него Уимблдон немного поблёк», — считает специалист.