Циципас высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что думает по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.

«Теннисисты не могут контролировать то, что происходит. Особенно спортсмены тех стран, которые больше всех пострадали. Это нехорошо, что им не разрешили играть. Они не сделали ничего плохого, что привело бы к автоматической дисквалификации...» — приводит слова Циципаса Greek City Times.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

23-летний Циципас является сыном шестикратной чемпионки СССР по теннису в одиночном разряде Юлии Сальниковой и Апостолоса Циципаса. Он внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея.