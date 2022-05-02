Циципас высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что думает по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.
Циципас высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона
  • AP

«Теннисисты не могут контролировать то, что происходит. Особенно спортсмены тех стран, которые больше всех пострадали. Это нехорошо, что им не разрешили играть. Они не сделали ничего плохого, что привело бы к автоматической дисквалификации...» — приводит слова Циципаса Greek City Times.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

23-летний Циципас является сыном шестикратной чемпионки СССР по теннису в одиночном разряде Юлии Сальниковой и Апостолоса Циципаса. Он внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея.

 

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