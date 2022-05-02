В Госдуме надеются, что после поддержки Маррея россиян допустят на Уимблдон
- AP
«Здравый разум всегда победит. Русофобская истерия во всём мире не принесёт ничего хорошего ни для спорта, ни для искусства», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что спортсмены не должны быть жертвами политических интриг.
«Уже многие теннисисты высказались, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. Надеюсь, позиция Маррея и именитых спортсменов повлияет на решение организаторов», — заключил Свищёв.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.
Ранее Маррей не поддержал запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне.