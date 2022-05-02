В Госдуме надеются, что после поддержки Маррея россиян допустят на Уимблдон

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова британского теннисиста Энди Маррея, который выступил против отстранения россиян и белорусов от участия в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.

«Здравый разум всегда победит. Русофобская истерия во всём мире не принесёт ничего хорошего ни для спорта, ни для искусства», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что спортсмены не должны быть жертвами политических интриг.

«Уже многие теннисисты высказались, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. Надеюсь, позиция Маррея и именитых спортсменов повлияет на решение организаторов», — заключил Свищёв.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее Маррей не поддержал запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне.