Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон
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«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», — цитирует Маррея Daily Mail.
Однако он также заступился за организаторов Уимблдона. По его словам, они оказались в очень трудной ситуации.
«Это очень сложно. Я сочувствую организаторам Уимблдона, сочувствую игрокам и всем, на кого повлияла ситуация на Украине», — заключил он.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.
Ранее Новак Джокович назвал безумным решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон.