Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не поддержал запрет на участие россиян и белорусов в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.
Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus/Corbis

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», — цитирует Маррея Daily Mail.

Однако он также заступился за организаторов Уимблдона. По его словам, они оказались в очень трудной ситуации.

«Это очень сложно. Я сочувствую организаторам Уимблдона, сочувствую игрокам и всем, на кого повлияла ситуация на Украине», — заключил он.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее Новак Джокович назвал безумным решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон.

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