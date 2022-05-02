Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге лучших теннисистов мира. Первую позицию по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Разрыв между теннисистами составляет 320 очков.

Позиции остальных россиян в ATP: Андрей Рублёв занимает восьмое место, Карен Хачанов — 26-е, Аслан Карацев — 34-е.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.