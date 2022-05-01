Надаль считает, что российских теннисистов несправедливо отстранили от Уимблдона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.
Надаль считает, что российских теннисистов несправедливо отстранили от Уимблдона
  • AP

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к коллегам. Они не виноваты в происходящем. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе», — заявил Надаль на пресс-конференции в Мадриде.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Новак Джокович назвал безумным решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон.

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