Чесноков отреагировал на слова поддержки Маррея в адрес российских теннисистов

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о высказывании бывшей первой ракетки мира Энди Маррея.
Чесноков отреагировал на слова поддержки Маррея в адрес российских теннисистов
  • AP

«Я смотрю на решение англичан и складывается впечатление, что мы для них враг номер один. Не думаю, что будет у них какая-то гибкость по отношению к нам. Весь мир будет говорить против их решения, а они всё равно будут делать по-своему», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что Уимблдон, возможно, допустит российских теннисистов, но королевская семья в случае победы не захочет вручать награды россиянам. 

«Теннис — одна семья. Мы все друг с другом общаемся. Одно дело, когда идёт Олимпиада и играют под флагом и с гимном, а тут игрок играет за своё имя. Но Энди — красавец, что высказался в пользу наших спортсменов. Есть спорт, который выше политики», — заключил Чесноков.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. 

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон.

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