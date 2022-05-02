Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывания бывшей первой ракетки мира Энди Маррея и 21-кратного победителя турниров большого шлема Рафаэля Надаля, которые призвали не отстранять россиян от Уимблдона.
Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея
  • РИА Новости

«Хорошо, что Надаль, Маррей и остальные топы поддерживают нас. Но это мало что решает, к сожалению. Здесь же главный интерес в отстранении наших теннисистов у властей, а не у организаторов Уимблдона», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также напомнил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выразили протест по поводу недопуска россиян. Тарпищев пояснил, что, по соглашению с турнирами, теннисисты должны допускаться к соревнованиям по рейтингу.  

«Властям Британии сейчас сложно представить, что члены королевской семьи будут награждать российского игрока, если он выиграет турнир», — заключил Тарпищев.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее сообщалось, что 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева надеется на то, что слова Маррея о россиянах повлияют на организаторов Уимблдона.

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