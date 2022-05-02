Дмитриева надеется, что слова Маррея о россиянах повлияют на организаторов Уимблдона

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о словах бывшей первой ракетки мира Энди Маррея, который выступил против отстранения россиян и белорусов от участия в Открытом чемпионате Великобритании.
Дмитриева надеется, что слова Маррея о россиянах повлияют на организаторов Уимблдона
  • AP

«Это замечательно, он очень авторитетный, чемпион и лицо Уимблдона, победитель Олимпийских игр там же, на тех кортах. Надеюсь, его высказывание даст плоды», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».

Дмитриева призналась, что её искренне тронула ситуация, когда известные иностранные теннисисты начали поддерживать российских спортсменов.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Таким образом, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире.

Ранее Маррей не поддержал запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне.

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