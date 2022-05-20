ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян
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«Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает принцип и целостность рейтинговой системы ATP. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», — говорится на официальном сайте ассоциации.
Отмечается, что правила и соглашения организации существуют для того, чтобы защищать права игроков в целом и односторонние решения такого рода, которые принял Уимблдон, создают разрушительный прецедент для остальной части турнира.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Ранее руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон поддержал идею не начислять рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.