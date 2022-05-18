Daily Mail: глава WTA поддержал идею не начислять очки за выступление на Уимблдоне

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Руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон сообщил, что поддержал идею не начислять рейтинговые очки за выступление на Открытом чемпионате Великобритании после недопуска россиян и белорусов на турнир.
Daily Mail: глава WTA поддержал идею не начислять очки за выступление на Уимблдоне
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Решение Саймона может быть официально одобрено на этой неделе в случае согласия совета директоров WTA и совета игроков организации, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что WTA вслед за Ассоциацией теннисистов-профессионалов сохранит рейтинговые очки на британских турнирах в Лондоне и Истбурне.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Серб Новак Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее Новак Джокович заявил, что бойкот Уимблдона — это не лучшее решение для поддержки россиян на турнире.

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