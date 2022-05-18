Daily Mail: глава WTA поддержал идею не начислять очки за выступление на Уимблдоне

Руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон сообщил, что поддержал идею не начислять рейтинговые очки за выступление на Открытом чемпионате Великобритании после недопуска россиян и белорусов на турнир.

Решение Саймона может быть официально одобрено на этой неделе в случае согласия совета директоров WTA и совета игроков организации, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что WTA вслед за Ассоциацией теннисистов-профессионалов сохранит рейтинговые очки на британских турнирах в Лондоне и Истбурне.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Серб Новак Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее Новак Джокович заявил, что бойкот Уимблдона — это не лучшее решение для поддержки россиян на турнире.