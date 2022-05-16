Джокович: бойкот Уимблдона не лучшее решение для поддержки россиян на турнире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном бойкотировании Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Бойкот — очень агрессивная вещь, так что должны быть решения гораздо лучше. Нам нужна связь с Уимблдоном. Я не говорил с представителями Уимблдона, но мне сказали, что они очень строги», — приводит слова Джоковича Daily Express.

Он также назвал ужасным отстранение спортсменов только по национальному признаку.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире.